2018-12-07T18:15:10+03:00
Происшествия

Воронежец атаковал судебного пристава из-за женщины

Он получил за это условный срок
Юрий КОЗЛОВ
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За избиение пристава мужчина отделался условным сроком.За избиение пристава мужчина отделался условным сроком.Фото: Ксения КАЗАКОВА
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В Воронежской области вынесли приговор 51-летнему жителю Нижнедевицкого района.

30 июля в поселке совхоза «Кучугуровский» мужчина в квартире своей сожительницы сильно выпил. Ну а что, фактически у себя дома. Только вот как раз когда «кондиция» была уже близка, в дверь постучал судебный пристав. Дело в том, что сожительница 51-летнего мужчина не торопилась отдавать долги. Только вот пьяному попробуй это докажи. Он понимал только одно – что его вторую половину обижают.

В итоге мужчина пошел в атаку на пристава и ударил его кулаком по груди, шее и по рукам. Причем достаточно сильно, стражу порядка пришлось несладко.

На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в силу.

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