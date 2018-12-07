Воронежец атаковал судебного пристава из-за женщины
В Воронежской области вынесли приговор 51-летнему жителю Нижнедевицкого района.
30 июля в поселке совхоза «Кучугуровский» мужчина в квартире своей сожительницы сильно выпил. Ну а что, фактически у себя дома. Только вот как раз когда «кондиция» была уже близка, в дверь постучал судебный пристав. Дело в том, что сожительница 51-летнего мужчина не торопилась отдавать долги. Только вот пьяному попробуй это докажи. Он понимал только одно – что его вторую половину обижают.
В итоге мужчина пошел в атаку на пристава и ударил его кулаком по груди, шее и по рукам. Причем достаточно сильно, стражу порядка пришлось несладко.
На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в силу.