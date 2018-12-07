В Воронежской области женщина впала в кому после избиения табуреткой

СЕГОДНЯ 17:50 2018-12-07T18:15:24+03:00

Женщину доставили по скорой в августе, а в себя она пришла только через два месяца. Фото: из архива «КП»

Только через два месяца она пришла в сознание и рассказала, кто это сделал

Изменить размер текста: A A

28 августа у одного из домов на улице Маяковского Эртиля нашли 40-летнюю женщину, местную жительницу, лежавшую без сознания, с ранами на голове.

Женщину отвезли в больницу, она впала в кому и долго лежала в реанимации. Лишь через два месяца пришла в сознание и рассказала, что произошло в тот день. Оказалось, ситуация была банальной. Собралась компания, после застолья с выпивкой две женщины поругались. А одна из них взяла табуретку и ударила ею обидчицу по голове.

- 35-летнюю местную жительницу, орудовавшую табуреткой, пока отпустили под подписку о невыезде, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. - В недалеком будущем она будет отвечать перед судом по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до восьми лет лишения свободы).