Для борьбы с гололедицей администрация Воронежа будет просматривать соцсети
Не успели воронежцы порадоваться вдоволь снегу, как уже появились вопросы: почему же его так много? И если автомобильные дороги пока вопросов не вызывают, то с тротуарами ситуация неоднозначная. Жители некоторых районов уже волнуются, как же будут чистить для них дороги.
- Для активизации работы в этом направлении, в частности, в текущем году было специально закуплено более 20 мини-машин, - комментируют в пресс-службе мэрии.
Всего таких машин может работать до 33. Увеличен и штат работников ручной уборки: ежедневно выходит до 300 человек. Привлекаются к очистке тротуаров и трактора с щетками.
По аналогии с маршрутами уборки магистралей тяжелой техникой есть маршруты и для мини-техники.
Кстати для оперативного реагирования на устранение мест повышенной скользкости администрация города начала взаимодействовать с департаментом здравоохранения Воронежской области. То есть если от медучреждений поступает информация о возникающих очагах травматизма, то туда сразу же направляются мобильные бригады работников ручной уборки.
Для быстрого устранения возникающих проблем ведется постоянный мониторинг социальный сетей, популярных городских сообществ и материалов в СМИ.