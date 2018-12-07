2018-12-07T17:43:18+03:00
Общество

Для борьбы с гололедицей администрация Воронежа будет просматривать соцсети

Кроме того, об очагах травматизма будут сообщать медики
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Для быстрого устранения возникающих проблем ведется постоянный мониторинг социальный сетей, популярных городских сообществ и материалов в СМИДля быстрого устранения возникающих проблем ведется постоянный мониторинг социальный сетей, популярных городских сообществ и материалов в СМИФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Не успели воронежцы порадоваться вдоволь снегу, как уже появились вопросы: почему же его так много? И если автомобильные дороги пока вопросов не вызывают, то с тротуарами ситуация неоднозначная. Жители некоторых районов уже волнуются, как же будут чистить для них дороги.

- Для активизации работы в этом направлении, в частности, в текущем году было специально закуплено более 20 мини-машин, - комментируют в пресс-службе мэрии.

Всего таких машин может работать до 33. Увеличен и штат работников ручной уборки: ежедневно выходит до 300 человек. Привлекаются к очистке тротуаров и трактора с щетками.

По аналогии с маршрутами уборки магистралей тяжелой техникой есть маршруты и для мини-техники.

Кстати для оперативного реагирования на устранение мест повышенной скользкости администрация города начала взаимодействовать с департаментом здравоохранения Воронежской области. То есть если от медучреждений поступает информация о возникающих очагах травматизма, то туда сразу же направляются мобильные бригады работников ручной уборки.

Для быстрого устранения возникающих проблем ведется постоянный мониторинг социальный сетей, популярных городских сообществ и материалов в СМИ.

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