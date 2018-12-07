2018-12-07T18:15:36+03:00
Происшествия

В Воронежской области «Черри» врезалась в «Хендай»: двое раненых

ДТП случилось в Борисоглебске
Юрий КОЗЛОВ
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В пятницу, 6 декабря, в 9.10 в Борисоглебске на перекрестке улиц Победы и Третьяковской «Черри-Амулет» врезался в «Хендай-Санта-Фе».

- В аварии пострадали водитель и пассажирка «Хендая», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области. – 62-летний житель Борисоглебска, сидевший за рулем корейской иномарки, получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У его 52-летней пассажирки ушиб позвоночника и руки. 24-летний житель Поворинского района, руливший «Черри», серьезных травм не получил. В обстоятельствах ДТП продолжают разбираться специалисты.

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