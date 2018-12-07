В Воронеже дядю, надругавшегося над 7-летней племянницей, посадили на 13 лет

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-07T17:03:21+03:00

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Подошла к концу мерзкая история с 43-летним воронежцем. В октябре 2015 года этот субъект, надругался над гостившей у него дома семилетней племянницей. Совершил, как официально звучит, насильственные действия сексуального характера.

В ноябре 2016 года дядя был оправдан Левобережным районным судом, а затем и областным. Тогда сотрудники прокуратуры обратились к своему московскому начальству с просьбой, чтобы дело рассмотрел Верховный суд России.

В высшей судебной инстанции потребовали, чтобы дело все-таки было возбуждено. В итоге в июне 2018 года Левобережный районный суд приговорил извращенца к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения на один год.

Однако дядя, на совести которого к слову были также преступления, как поясняют правоохранительные органы, «корыстной направленности», обжаловал это решение в Воронежский областной суд. Однако его апелляцию не удовлетворили, и 7 декабря приговор вступил в законную силу.