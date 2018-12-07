2018-12-07T17:03:21+03:00
Происшествия

В Воронеже дядю, надругавшегося над 7-летней племянницей, посадили на 13 лет

Извращенца, оправданного районным и областным судом, покарали только после вмешательства Верховного суда России
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Верховный суд все-таки заставил воздать извращенцу по заслугам.Верховный суд все-таки заставил воздать извращенцу по заслугам.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Подошла к концу мерзкая история с 43-летним воронежцем. В октябре 2015 года этот субъект, надругался над гостившей у него дома семилетней племянницей. Совершил, как официально звучит, насильственные действия сексуального характера.

В ноябре 2016 года дядя был оправдан Левобережным районным судом, а затем и областным. Тогда сотрудники прокуратуры обратились к своему московскому начальству с просьбой, чтобы дело рассмотрел Верховный суд России.

В высшей судебной инстанции потребовали, чтобы дело все-таки было возбуждено. В итоге в июне 2018 года Левобережный районный суд приговорил извращенца к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения на один год.

Однако дядя, на совести которого к слову были также преступления, как поясняют правоохранительные органы, «корыстной направленности», обжаловал это решение в Воронежский областной суд. Однако его апелляцию не удовлетворили, и 7 декабря приговор вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже женщина оттаскала за волосы гардеробщицу за замечание ее сыну
Футболиста воронежского «Факела» признали лучшим игроком ФНЛ в ноябре
Воронежец атаковал судебного пристава из-за женщины
В Воронежской области женщина впала в кому после избиения табуреткой
Для борьбы с гололедицей администрация Воронежа будет просматривать соцсети
В Воронежской области «Черри» врезалась в «Хендай»: двое раненых
На концерте в Воронеже Елена Ваенга расплакалась
В течение пяти дней в Воронеже будут перебои с телевещанием
Больше полкило конопли нашли полицейские в багажнике "семерки" в Воронежской области
Воронежец, три ночи развращавший подростка, отделался обязательными работами
В Воронежской области заасфальтировали половину участка дороги в объезд Лосево
Очевидец: в Воронеже у школы к детям пристает маньяк
В Коминтерновском районе Воронежа проводят антирекламные рейды
В Воронеже на пожаре погиб 50-летний хозяин квартиры
В Воронежской области создадут центры выявления и поддержки одаренных детей
Нашу экономику лишают будущего
Воронежцев на выходных ждет снег с дождем и каша под ногами
Жительница Воронежа продавала саженцы неизвестных пород
Администратор воронежского клуба рассказала, почему силовики сорвали концерт IC3PEAK