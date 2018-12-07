2018-12-07T17:03:21+03:00
Происшествия

В Воронеже дядю, надругавшегося над 7-летней племянницей, посадили на 13 лет

Извращенца, оправданного районным и областным судом, покарали только после вмешательства Верховного суда России
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Верховный суд все-таки заставил воздать извращенцу по заслугам.Верховный суд все-таки заставил воздать извращенцу по заслугам.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Подошла к концу мерзкая история с 43-летним воронежцем. В октябре 2015 года этот субъект, надругался над гостившей у него дома семилетней племянницей. Совершил, как официально звучит, насильственные действия сексуального характера.

В ноябре 2016 года дядя был оправдан Левобережным районным судом, а затем и областным. Тогда сотрудники прокуратуры обратились к своему московскому начальству с просьбой, чтобы дело рассмотрел Верховный суд России.

В высшей судебной инстанции потребовали, чтобы дело все-таки было возбуждено. В итоге в июне 2018 года Левобережный районный суд приговорил извращенца к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения на один год.

Однако дядя, на совести которого к слову были также преступления, как поясняют правоохранительные органы, «корыстной направленности», обжаловал это решение в Воронежский областной суд. Однако его апелляцию не удовлетворили, и 7 декабря приговор вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты