На концерте в Воронеже Елена Ваенга расплакалась

СЕГОДНЯ 16:21 2018-12-07T16:22:24+03:00

Изменить размер текста: A A

5 декабря в Event-Hall 1500 зрителей собрала Елена Ваенга. Артистка поблагодарила поклонников за преданность.

- В Воронеже, видимо, не забыли наклеить афиши, в отличие от Тулы, поэтому сегодня пришло столько народу. Как-то вы узнали о концерте, в отличие от тульских поклонников, - посетовала артистка в адрес организаторов.

Вообще Ваенга славится своей прямотой и любовью резать правду в глаза. Не стал исключением и этот концерт. Артистка была очень эмоциональна. И в свой адрес высказалась, и невоспитанным поклонникам досталось.

- Я не собиралась отмечать десятилетие творчества, но я прекрасно понимаю, что я 10 лет на сцене... Никакие итоги я не подвожу. Хотя нет, какие-то подвожу. Какие-то меня подвели итоги немного. Ну, какая я - такие и итоги. Все взаимосвязано: какая я, такой мой зритель, какой мой зритель - такая я. Я стала такой отвратительной бабой. То есть женщиной. Противной теткой, короче, - призналась со сцены певица. - Я приезжаю в какие то города, где кричат: "то спой, это спой". Я уже перестала обижаться. Я тоже так могу. Но, конечно, не в зале, не на концерте и не в адрес неизвестного человека. Меня правильно воспитали.

В первой части концерта, помня об этих словах, зрители не рисковали «заказывать» песни из зала. Но во второй - уже начались выкрики «давай, давай!».

- Вот это самое опасное - выкрикнуть мне «давай-давай». Вы даже не представляете, как я даю-даю! - откликнулась Ваенга со сцены.

- А юморить вас где учили? - в ответ спросили зрители.

- Юмору меня никто не учил. Это с Кольского полуострова. Там было так холодно, что надо было сотрясаться в смехе, чтобы согреться.

Концерт получился очень необычным. Елена пела не только свои композиции, но и Высоцкого, Гребенщикова, Павла Кашина («они нужны мне как еда для головы, как клубника»), Утесова. И даже «Мурку».

- Я точно никогда в жизни не пела «Мурку». Хотя все считают, что я шансон пою. На меня же надели титул «Королева русского шансона». Ну это же позорище! Ну какая я королева шансона? При живой-то Любе Успенской! Я там каким припеком? Мантию если только подержать. Я вообще сама по себе.

В течение вечера артистка читала свои стихи, призналась, что в песне "Снова курю одна" любит только музыку. Были и «Абсент», и «Ордынка», и «Аэропорт», и «Окурочек», который певица посвятила своему деду.

А потом все стали просить "Не плачь, девочка". И тут певица вообще разоткровенничалась.

- Знаете, я сейчас, пожалуй, спою вам эту песню наперевес, потому что я очень обижена сейчас на своего папу. Бывает такое. Я думала, он пошутил, когда на моей свадьбе подошел к моему мужу, пожал ему руку и сказал: «Сочувствую!». Мы сначала над этим шутили, а вот сейчас это как-то по другому воспринимается… Не хотела я петь эту песню, вот не хотела. Потому что очень я на него обижена. Мои музыканты видели, как я два дня назад три часа слезами уревывалась от одного сказанного батькиного слова. Девочек, женщин нельзя обижать! Делом обидь, словом не тронь, - тут артиста вообще заплакала, а после песни призналась, что не стоило петь: - Вот я очень испортила «Девочку» - расстроилась и своим голосом испортила песню. Думаю, уже поздно ругать. Хотя, может, когда мой сын вырастет, я его тоже буду в 40 лет ругать… Я из этих десяти лет девять жила в стороне и один год дома. Я очень переживаю, как сейчас мой сын пойдет в первый класс. Я бы хотела пойти вместе с ним, а не быть где-то в другом городе...

В финале концерта артистку завалили букетами и пакетами с подарками.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ