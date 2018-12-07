2018-12-07T15:59:34+03:00
Общество

В течение пяти дней в Воронеже будут перебои с телевещанием

В это время пройдет монтаж архитектурной подсветки на воронежской телебашне.
Олег ИВАНОВ
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У телезрителей Воронежа и ближайших населенных пунктов, чьи антенны принимают сигнал с главной телевизионной башни, в течение пяти дней могут быть проблемы с просмотром их любимых каналов. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Перерывы в трансляции возможны с 10 по 14 декабря. В это время будет производиться остановка технических средств, задействованных в трансляции аналоговых программ трех телеканалов.

С 9:30 до 17:30 запланированы перерывы в трансляции телеканалов «Россия К» и «Матч ТВ», с 8:00 до 12:00 – «Петербург 5 канал».

Прервать работу придется из-за монтажа динамической архитектурной подсветки на воронежской телебашне.

Более подробная информация об отключениях представлена на сайте Смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

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