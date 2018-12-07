Больше полкило конопли нашли полицейские в багажнике "семерки" в Воронежской области

СЕГОДНЯ 15:35 2018-12-07T15:35:53+03:00

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Во время досмотра остановленного в селе Новотолучеево автомобиля ВАЗ-2107 полицейские нашли в багажнике мешок с веществом растительного происхождения, напоминающим коноплю. Водитель, 30-летний местный житель, пояснил полицейским, что случайно нашел за селом заросли конопли и собрал ее для личного употребления. Вес наркотического средства, а экспертиза подтвердила догадки стражей правопорядка, составила 589 грамм, что является крупной партией.

Сейчас с подозреваемого взяли подписку о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальное наказание по ней составляет 10 лет заключения.