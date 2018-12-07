Воронежец, три ночи развращавший подростка, отделался обязательными работами

7 Дек. 15:07 2018-12-10T13:10:49+03:00

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В Анапе суд принял довольно странное решение в отношении 27-летнего жителя Воронежской области. Будучи художественным руководителем одного из творческих коллективов, он был в командировке в детском лагере, расположенном в этом южном городе. Его поселили в одну комнату с подростками.

Худрук каждый вечер выпивал. В одну из ночей он пристал к подростку и совершил в отношении него развратные действия. Пользуясь тем, что школьник стеснялся рассказывать об этой мерзости старшим, он в две последующие ночи сделал то же самое.

Худрук в суде вину свою признал и на словах раскаялся. Смягчающим обстоятельством в его деле была явка с повинной, отягчающим – состояние опьянения во время преступления. В итоге суд счел возможным не сажать извращенца в тюрьму, ограничившись наказанием в виде 400 часов общественных работ.