В Воронежской области заасфальтировали половину участка дороги в объезд Лосево

7 Дек. 15:05 2018-12-07T15:05:17+03:00

Из-за отсутствия объездной дороги на участке у Лосево постоянно образуются пробки. Фото: из архива «КП»

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Половина дороги в обход села Лосево и городам Павловска в Воронежской области практически построена. «Российские автомобильные дороги» сообщили об укладке асфальта на протяжении 32 километров.

На других участках строительство находится в различных стадиях готовности. Здесь формируют земляное полотно, укладывают слои дорожной одежды и монтируют инженерные сооружения: водоотоды, скотопрогоны и трубы для пропуска стоков.

По проекту на четырехполосном участке будет семь транспортных. Максимальная расчетная скорость движения составит 129 километров в час. Ввести в эксплуатацию новую дорогу обещают в 2020 году.