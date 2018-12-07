Очевидец: в Воронеже у школы к детям пристает маньяк

СЕГОДНЯ 14:48 2018-12-07T15:11:09+03:00

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Появилась информация о том, что в Центральном районеп у школы № 9 на улице Карла Маркса, 69 детей подстерегает маньяк. Мужчина наблюдает за ребятишками из-за деревьев, подходит к ним и говорит гадости. Очевидец всей этой мерзости сообщил и приметы извращенца – светло-русые волосы, одет в черную куртку и спортивные трико, на вид похож на человека, страдающего психическими заболеваниями.

В полицию и Следственный комитет, который, как известно, занимается преступлениями против детей, об извращенце пока никто не сообщал. В СК настоятельно рекомендуют всем свидетелям подобных инцидентов не ограничиваться постами в Сети, а, по крайней мере, позвонить в правоохранительные органы.