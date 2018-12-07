2018-12-07T14:06:45+03:00
Общество

В Коминтерновском районе Воронежа проводят антирекламные рейды

Право на жизнь оставляют лишь тем вывескам и баннерам, которые соответствуют дизайн-регламенту
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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В Коминтерновском районе Воронежа продолжается борьба с незаконной и малоформатной рекламой. Работники районного комбината благоустройства безжалостно ликвидируют все баннеры и вывески, не соответствующие дизайн-регламенту и уродующие облик города.

Комиссия прошла по улицам Генерала Лизюкова, Бульвару Победы. Рабочие кгомбината рабочие комбината срезали все подряд незаконные рекламные конструкции. На демонтаж каждой уходило всего несколько минут.

В следующий раз сотрудники комбината благоустройства отправятся в рейд на улицы Беговую и Хользунова.

Параллельно с этой работой приводят в соответствие с дизайн-регламентом фасада многоэтажных домов – их вывески и оформление.

- На сегодняшний день работы ведутся сразу с двенадцатью магистральными улицами района, в числе которых - Московский проспект, Бульвар Победы, Владимира Невского, Генерала Лизюкова, - рассказали в управе Коминтерновского района.

Как отметили в управе, входные группы 355 домов уже привели в надлежащий вид. И работа с владельцами и арендаторами помещений на первых этажах продолжается. Для начала им вручают предписания привести вывески в соответствие с требованиями. В противном случае, их демонтируют силами комбината благоустройства.

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