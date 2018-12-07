2018-12-07T15:19:36+03:00
Происшествия

В Воронеже на пожаре погиб 50-летний хозяин квартиры

Пламя бушевало в квартире на Бульваре Победы
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Пожар потушили быстро, но мужчину спасти не удалось.Пожар потушили быстро, но мужчину спасти не удалось.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В четверг, 6 декабря, в многоэтажке в Коминтерновском районе на Бульваре Победы около 18.40 загорелась квартира.

- Звонок о ЧП в дежурную часть поступил в 18.44. На место происшествия выехали 10 человек на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 19.05, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Причину пожара сейчас выясняют.

По первоначальной информации, пострадавших на пожаре не было. Однако впоследствии стало известно, что спасатели эвакуировали 50-летнего хозяина квартиры. Реанимировать его не смогли – мужчина умер.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты