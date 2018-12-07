В Воронеже на пожаре погиб 50-летний хозяин квартиры

7 Дек. 13:58 2018-12-07T15:19:36+03:00

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В четверг, 6 декабря, в многоэтажке в Коминтерновском районе на Бульваре Победы около 18.40 загорелась квартира.

- Звонок о ЧП в дежурную часть поступил в 18.44. На место происшествия выехали 10 человек на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 19.05, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Причину пожара сейчас выясняют.

По первоначальной информации, пострадавших на пожаре не было. Однако впоследствии стало известно, что спасатели эвакуировали 50-летнего хозяина квартиры. Реанимировать его не смогли – мужчина умер.