Воронежцев на выходных ждет снег с дождем и каша под ногами

СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-07T14:04:18+03:00

Если в субботу будут идеальные -5, то в воскресенье уже пограничный -1

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Воронежские синоптики дали прогноз на ближайшие выходные и начало следующей рабочей недели. Оказалось, что настоящая русская зима продлится недолго.

- Если в субботу и ночь, и день будет практически идеальный для начала зимы, то уже в воскресенье будет резкий перепад температур, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Ночь 9 декабря будет холодной, а вот днем температура сразу подскочет почти до ноля. Это связано с приходом циклона с запада. Он принесет с собой дождь и оттепель. Так что, к сожалению, снова будет «каша» под ногами.

В субботу, 8 декабря, ночью будет идти небольшой снег при -8 градусах, днем температура повысится до -5, осадки прекратятся.

В воскресенье, 9 декабря, ночью южный ветер, как ни странно, принесет с собой холод – минус 10 градусов, осадков не обещают. Днем потеплеет до -1, и пойдет то снег, то дождь,

Такая же погода будет и ночью в понедельник, 10 декабря, только похолодает до -4, днем температура поднимется до нуля. Синоптики обещают дождь со снегом. Практически та же погода будет и во вторник, 11 декабря, только ночью будет идти снег, а не дождь.