2018-12-07T13:21:49+03:00
Общество

Жительница Воронежа продавала саженцы неизвестных пород

За отсутствие документов ей выписали штраф
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областямфото с сайта управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям
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Сотрудники управления Россельхознадзора по воронежской и Липецкой областям проверили торговцев Северного рынка и выявили нарушительницу. Женщина предлагала покупателям саженцы плодово-ягодных культур без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества. Всего у продавца было три сотни деревьев. Что вырастет из них и вырастет ли вообще – загадка.

За нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования посадочного материала постановлением Управления женщине назначили административный штраф в размере 500 рублей.

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