Жительница Воронежа продавала саженцы неизвестных пород
За отсутствие документов ей выписали штраф
фото с сайта управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям
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Сотрудники управления Россельхознадзора по воронежской и Липецкой областям проверили торговцев Северного рынка и выявили нарушительницу. Женщина предлагала покупателям саженцы плодово-ягодных культур без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества. Всего у продавца было три сотни деревьев. Что вырастет из них и вырастет ли вообще – загадка.
За нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования посадочного материала постановлением Управления женщине назначили административный штраф в размере 500 рублей.