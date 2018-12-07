Жительница Воронежа продавала саженцы неизвестных пород

7 Дек. 13:21 2018-12-07T13:21:49+03:00

фото с сайта управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям

Изменить размер текста: A A

Сотрудники управления Россельхознадзора по воронежской и Липецкой областям проверили торговцев Северного рынка и выявили нарушительницу. Женщина предлагала покупателям саженцы плодово-ягодных культур без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества. Всего у продавца было три сотни деревьев. Что вырастет из них и вырастет ли вообще – загадка.

За нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования посадочного материала постановлением Управления женщине назначили административный штраф в размере 500 рублей.