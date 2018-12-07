Администратор воронежского клуба рассказала, почему силовики сорвали концерт IC3PEAK

7 Дек. 13:14 2018-12-07T14:11:14+03:00

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Концерт группы IC3PEAK в Воронеже закончился с появлением гостей, которых не звали. Входы и выходы в клуб перекрыли сотрудники полиции. Администратор клуба "12" рассказала, что предшествовало отмене концерта.

- В день проведения мероприятия в обеденное время появился человек, который представился сотрудником Роспотребнадзора. Сказал, что поступила жалоба от нашего посетителя - якобы тот отравился. Показал чек предыдущего дня и заявление клиента. В итоге он ушел, даже не зайдя к нам на кухню. А спустя несколько часов приехала полиция. Нам сообщили: "На сегодня заведение закрывается для проведения проверки". Но, опять-таки, никакой проверки мы не увидели: сотрудники просто стояли у входа. Во время концерта посетители начали попадать в зал через два запасных выхода. В итоге полицейские и их закрыли. Наши работники тоже не могли ни выйти, ни зайти. Ну а сегодня - тишина. Никто из силовиков не появлялся. Итогов проверки мы не знаем.

В ГУ МВД по Воронежской области за ответами на все вопросы "КП" посоветовали обратиться в региональное управление Роспотребнадзора. В этом ведомстве, в свою очередь, отметили: "Мероприятия по контролю и надзору сейчас продолжаются. Комментировать мы сможем после их окончания и получения результатов".

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