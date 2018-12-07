Губернатор Александр Гусев заявил, что ОЭЗ под Воронежем появится в начале 2019 года

7 Дек. 12:56 2018-12-07T13:03:20+03:00

Изменить размер текста: A A

На одном из столичных форумов губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил ТАСС, что особая экономическая зона (ОЭЗ) возле индустриального парка «Масловский» появится уже в начале 2019 года.

Глава региона заявил, что на площадку будущей ОЭЗ уже подведены энергетические сети. Остальную инфраструктуру будут делать по мере прихода компаний. На данный момент изъявили желание участвовать в проекте четыре организации. По предварительным данным, к участию в ОЭЗ будут привлекать компании, занимающиеся производством двигателей и радиоэлектроникой.

ОЭЗ появится на площадке 220 гектаров. В перспективе на ней предполагают разместить 15 предприятий, в которые вложат около 30 миллиардов рублей. На производствах создадут три тысячи рабочих мест. Отчисления в бюджеты всех уровней предполагаются в районе 12,2 миллиардов рублей.

Напомним, создание ОЭЗ под Воронежем одобрил Президент России Владимир Путин на встрече с Александром Гусевым 7 августа. Глава государства отметил, что проект хорошо подготовлен. Тем не менее согласования в министерствах длились до последнего времени. И вот теперь, по словам Александра Гусева, и эти бюрократические процедуры завершились благополучно.

На данный момент в России есть шесть промышленных ОЭЗ: «Липецк», «Моглино» (Псковская область), «Людиново» (Калужская область), «Тольятти», «Алабуга» (Татарстан), и «Титановая долина» (Свердловская область).