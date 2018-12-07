2018-12-07T12:49:00+03:00
Общество

Воронежцы жалуются на кипяток, текущий изо всех кранов

С проблемой столкнулись жители дома в переулке Автогенном
Елена ФЕДЯШЕВА
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Из всех кранов течет кипяток.Из всех кранов течет кипяток.Фото: из архива «КП»
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Жильцы дома №11а по переулку Автогенный пожаловались в «Комсомолку» на то, что в их доме вдруг изо всех кранов потек кипяток. Позже выяснилось, что причина коммунальной аварии – вышедший из строя насос высокого давления. Однако ремонтировать прибор управляющая компания, на обслуживании которой находится дом, не торопится. Коммунальщики отвечают, что на это у них нет средств.

Жильцы обратились за помощью в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области. А пока слесари временно подсоединили трубу напрямую.

- Проблему это, конечно, полностью не решило, - рассказала нам Елена, - но такой водой хотя бы можно пользоваться. У меня маленький ребенок и из-за поломки я уже пару раз случайно ошпарила его, когда из крана неожиданно хлынул кипяток.

Между тем жильцы дома опасаются, что временное решение проблемы станет «хроническим» и УК больше ничего предпринимать не станет.

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