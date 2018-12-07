2018-12-07T12:17:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области подозрительная одежда выдала мошенника

Мужчина скрывался от правосудия несколько месяцев
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Эртильского района обратили внимание на прохожего, который был очень странно одет. Проверив у незнакомца документы, стражи порядка обнаружили, что 30-летний житель Новоусманского района находится в розыске по подозрению в совершении мошенничества.

- 18 августа текущего года подозреваемый приехал в поселок Репное, чтобы отремонтировать автоматические гаражные ворота, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - 63-летнему собственнику мастер пояснил, что сломался двигатель. Молодой человек забрал деталь и обещал устранить поломку.

Чуть позже мастер позвонил и сообщил заказчику, что мотор требует ремонта и попросил перечислить ему на карту 8,5 тысяч рублей. Ничего не подозревающий пенсионер так и сделал. Но мастер тут же перестал выходить на связь. Вместе с ним исчезла и деталь от ворот.

По факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», а самого подозреваемого искали несколько месяцев.

-В ходе обыска у подозреваемого было обнаружено и изъято похищенное имущество, - рассказали в пресс-службе полиции. -За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты