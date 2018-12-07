2018-12-07T12:17:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области подозрительная одежда выдала мошенника

Мужчина скрывался от правосудия несколько месяцев
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сотрудники полиции Эртильского района обратили внимание на прохожего, который был очень странно одет. Проверив у незнакомца документы, стражи порядка обнаружили, что 30-летний житель Новоусманского района находится в розыске по подозрению в совершении мошенничества.

- 18 августа текущего года подозреваемый приехал в поселок Репное, чтобы отремонтировать автоматические гаражные ворота, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - 63-летнему собственнику мастер пояснил, что сломался двигатель. Молодой человек забрал деталь и обещал устранить поломку.

Чуть позже мастер позвонил и сообщил заказчику, что мотор требует ремонта и попросил перечислить ему на карту 8,5 тысяч рублей. Ничего не подозревающий пенсионер так и сделал. Но мастер тут же перестал выходить на связь. Вместе с ним исчезла и деталь от ворот.

По факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», а самого подозреваемого искали несколько месяцев.

-В ходе обыска у подозреваемого было обнаружено и изъято похищенное имущество, - рассказали в пресс-службе полиции. -За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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