2018-12-07T11:21:07+03:00
Происшествия

В Воронеже у хлебного павильона сгорела крыша

Пожар на улице Южно-Моравской тушили поздним вечером в четверг
Елена ФЕДЯШЕВА
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В 22.33 в четверг, 6 декабря, очевидцы сообщили о пожаре в павильоне «Пекарня» на улице Южно-Моравской у остановки «улица Шендрикова».

У торговой точки по неизвестной пока причине загорелась крыша. Для борьбы с огнем прибыли два пожарных отделения в составе восьми человек и две машины. Справиться с огнем им удалось в течение получаса.

Как сообщает пресс-служба, ГУ МЧС по Воронежской области, на пожаре никто не пострадал, однако кровля уничтожена полностью. В обстоятельствах ЧП разбираются дознаватели.

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