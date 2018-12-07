В Воронеже у хлебного павильона сгорела крыша
Пожар на улице Южно-Моравской тушили поздним вечером в четверг
скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:
В 22.33 в четверг, 6 декабря, очевидцы сообщили о пожаре в павильоне «Пекарня» на улице Южно-Моравской у остановки «улица Шендрикова».
У торговой точки по неизвестной пока причине загорелась крыша. Для борьбы с огнем прибыли два пожарных отделения в составе восьми человек и две машины. Справиться с огнем им удалось в течение получаса.
Как сообщает пресс-служба, ГУ МЧС по Воронежской области, на пожаре никто не пострадал, однако кровля уничтожена полностью. В обстоятельствах ЧП разбираются дознаватели.