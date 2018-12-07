2018-12-07T13:21:38+03:00
Общество

Концерт IC3PEAK в воронежском клубе сорвали полицейские и казаки

Люди в форме появились перед выступлением
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Входы и выходы в зал оказались закрыты. Фото гостей концертаВходы и выходы в зал оказались закрыты. Фото гостей концерта
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Выступление группы IC3PEAK в воронежском клубе было отменено после вмешательства людей в форме. "Был заблокирован вход и выход с целью сорвать наш концерт, - сообщают музыканты. - Мы обязательно вернёмся".

Судя по видеозаписям из клуба, перед выступлением у дверей появились сотрудники полиции. В ГУ МВД по Воронежской области за ответами на все вопросы "КП" посоветовали обратиться в Роспотребнадзор. На момент написания материала связаться с представителями пресс-службы регионального управления ведомства не удалось. Как рассказала администратор клуба, официальной причиной закрытия стала проверка Роспотребнадзора после жалобы клиента.

У заблокированного входа также присутствовали люди в казачьей форме (по словам гостей концерта, это могла быть охрана клуба). На одном из видео человек в камуфляже заявляет гостю:

- Я тебе по-хорошему говорю, пойдем, выйдем...

Одна из посетительниц рассказала в соцсети:

- Концерт длился полчаса, большую часть людей тупо не пустили. Толпа хмурых ментов и казаков с нагайками. Настя и Коля были очень печальные, что неудивительно, им запороли концерт. Спев несколько песен, Настя сказала, что их тур-менеджера сейчас допрашивают и попросила тех, кто всё же попал в зал, поддержать его воплями и аплодисментами.

По некоторым данным, силовики отреагировали на заявление активистов. На своей странице те говорят: "Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своём городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз десять раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков".

Момент с отмененного концерта IC3PEAK в Воронеже.

Организаторы выступления отмечают, что деньги за билет можно вернуть. Однако многие слушатели пишут в соцсетях, что не будут делать этого из принципа. Концерты коллектива уже отменяли или пытались отменить в Новосибирске, Перми, Нижнем Новгороде и Казани.

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