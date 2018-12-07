2018-12-07T09:37:09+03:00
Общество

В ночь на 7 декабря на воронежских улицах года работало почти 200 снегоуборочных машин

Снегопад спровоцировал множество аварий
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото пресс-службы мэриифото пресс-службы мэрии
Изменить размер текста:

В ночь с 6 на 7 декабря в Воронеже начался снегопад. На борьбу с его последствиями направили 197 единиц коммунальной техники, в том числе 96 снегоуборщиков, 28 погрузчиков и 22 единицы вспомогательной техники. 19 машин дополнительно привлекли по договорам с коммерческими организациями.

- Дороги с интенсивным движением общественного транспорта были в несколько приемов обработали противогололедными реагентами, чтобы не допустить образования наката и льда, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Потом по улицам несколько раз прошлись машины со щетками.

По данным горадминистрации, за ночь израсходовали почти 1300 тонн песко-соляной смеси, вывезли свыше 1900 кубометров снега.

С утра при непрекращающемся снегопаде работа техники продолжилась, но из-за увеличившегося потока машин сильно затруднилась. На дорогах образовалась снежная «каша» и водители, не учитывающие погодные условия, спровоцировали множество аварий уже в начале рабочего дня.

Администрация Воронежа просит горожан воздержаться от поездок на личном транспорте и быть внимательными на дорогах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты