В ночь на 7 декабря на воронежских улицах года работало почти 200 снегоуборочных машин

7 Дек. 09:37 2018-12-07T09:37:09+03:00

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В ночь с 6 на 7 декабря в Воронеже начался снегопад. На борьбу с его последствиями направили 197 единиц коммунальной техники, в том числе 96 снегоуборщиков, 28 погрузчиков и 22 единицы вспомогательной техники. 19 машин дополнительно привлекли по договорам с коммерческими организациями.

- Дороги с интенсивным движением общественного транспорта были в несколько приемов обработали противогололедными реагентами, чтобы не допустить образования наката и льда, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Потом по улицам несколько раз прошлись машины со щетками.

По данным горадминистрации, за ночь израсходовали почти 1300 тонн песко-соляной смеси, вывезли свыше 1900 кубометров снега.

С утра при непрекращающемся снегопаде работа техники продолжилась, но из-за увеличившегося потока машин сильно затруднилась. На дорогах образовалась снежная «каша» и водители, не учитывающие погодные условия, спровоцировали множество аварий уже в начале рабочего дня.

Администрация Воронежа просит горожан воздержаться от поездок на личном транспорте и быть внимательными на дорогах.