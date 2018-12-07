В воронежской школе задержали пьяного дебошира

СЕГОДНЯ 08:51 2018-12-07T08:51:58+03:00

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В четверг, 6 декабря, охрана воронежской школы №54, расположенной на улице Окружной, была вынуждена вызвать полицию, чтобы утихомирить неадекватного посетителя.

В середине дня в школу пришел молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, чтобы забрать своего племянника, ученика третьего класса. Однако служба безопасности учебного заведения отказалась отдать ребенка. Парень устроил скандал. Чтобы урезонить дебошира, сотрудники школы вызвали полицию. Стражи порядка забрали молодого человека в отделение, а его племянника позже забрала бабушка.

На дебошира составили протокол об административном нарушении и решают вопрос о наказании. По закону появление в общественном месте с нетрезвом виде предусмотрен арест на 15 суток или штраф до 1000 рублей.