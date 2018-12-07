Новый год в Воронеже 2019: В городе будут работать 126 елочных базаров

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-07T08:15:30+03:00

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В этом году мэрия предусмотрела размещение на территории города 135 елочных базаров. Пока разрешение на торговлю получили 126 базаров. Их адреса можно найти на сайте мэрии.

Обязательным условием получения разрешения стало соблюдение ряда требований. Базар должен иметь ограждение, освещение и красочное оформление, а его площадь – быть не менее 20 квадратных метров. Кроме того торговая точка должна содержать вывеску с указанием режима работы и продавца, прейскурант цен, книгу отзывов и предложений, огнетушитель, мерную линейку и упаковочный материал.

- Администрация торговой точки обязана следить за санитарным состоянием прилегающей территории и своевременно вывозить мусор. После завершения периода работы базара, оставшуюся продукцию нужно вывезти, а территорию привести в прежнее состояние, - рассказали в пресс-службе мэрии.

При несоблюдении этих правил продавец может лишиться права на торговлю или получить штраф.

Елочные базары откроются 19 декабря и проработают до новогоднего вечера.