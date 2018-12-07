2018-12-07T08:15:30+03:00
Общество

Новый год в Воронеже 2019: В городе будут работать 126 елочных базаров

Торговля откроется 19 декабря
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Елочные базары откроютсяЕлочные базары откроютсяФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В этом году мэрия предусмотрела размещение на территории города 135 елочных базаров. Пока разрешение на торговлю получили 126 базаров. Их адреса можно найти на сайте мэрии.

Обязательным условием получения разрешения стало соблюдение ряда требований. Базар должен иметь ограждение, освещение и красочное оформление, а его площадь – быть не менее 20 квадратных метров. Кроме того торговая точка должна содержать вывеску с указанием режима работы и продавца, прейскурант цен, книгу отзывов и предложений, огнетушитель, мерную линейку и упаковочный материал.

- Администрация торговой точки обязана следить за санитарным состоянием прилегающей территории и своевременно вывозить мусор. После завершения периода работы базара, оставшуюся продукцию нужно вывезти, а территорию привести в прежнее состояние, - рассказали в пресс-службе мэрии.

При несоблюдении этих правил продавец может лишиться права на торговлю или получить штраф.

Елочные базары откроются 19 декабря и проработают до новогоднего вечера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Концерт IC3PEAK в воронежском клубе сорвали полицейские и казаки
Под Воронежем злоумышленники попытались украсть тротуарную плитку
Юные жители Воронежской области смогут написать письмо Деду Морозу
В ночь на 7 декабря на воронежских улицах года работало почти 200 снегоуборочных машин
В воронежской школе задержали пьяного дебошира
Воронежской детворе покажут рождественскую сказку Джанни Родари
В Воронежской области экс-полицейский получил 2 года колонии за пьяную аварию, в которой погибла его жена
Воронежский авиазавод ищет подрядчика на ремонт интерьеров самолета президентского пула
Трое жителей Воронежской области пойдут под суд за воровство тротуарной плитки
В Воронежской области расходы на охрану здоровья матери и ребенка в 2019 году составят более полумиллиарда рублей
Поймали жительницу Воронежа, своровавшую чужую сумку из камеры хранения магазина
В Воронеже дали воду жителям 9 Января, которые попали под отключение на неопределенный срок
Студентка из Воронежского технического университета победила в конкурсе лидеров
Во время демонтажа перехода, поврежденного грузовиком, на трассе изменят схему движения