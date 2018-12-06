2018-12-06T23:01:11+03:00
Звезды

Воронежской детворе покажут рождественскую сказку Джанни Родари

Спектакль пройдет в книжном клубе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

6 января воронежским малышам покажут сказочный спектакль "Путешествие голубой стрелы". Рождественскую историю известного итальянского писателя Джанни Родари покажут в книжном клубе "Петровский".

- В этой искренней праздничной истории есть все - дух Рождества, сострадание, смелость, горечь утраты, настоящая мужская самоотверженность и девичья влюбленность. Обещаем замечательные иллюстрации и, конечно, живое музыкальное сопровождение, - отметили организаторы.

"Путешествие голубой стрелы" покажут 6 января в 15.00 (5+).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты