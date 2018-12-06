Воронежской детворе покажут рождественскую сказку Джанни Родари
Спектакль пройдет в книжном клубе
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6 января воронежским малышам покажут сказочный спектакль "Путешествие голубой стрелы". Рождественскую историю известного итальянского писателя Джанни Родари покажут в книжном клубе "Петровский".
- В этой искренней праздничной истории есть все - дух Рождества, сострадание, смелость, горечь утраты, настоящая мужская самоотверженность и девичья влюбленность. Обещаем замечательные иллюстрации и, конечно, живое музыкальное сопровождение, - отметили организаторы.
"Путешествие голубой стрелы" покажут 6 января в 15.00 (5+).