2018-12-07T09:42:05+03:00
Общество

Юные жители Воронежской области смогут написать письмо Деду Морозу

Новогоднюю услугу организовали в региональном управлении Роспотребнадзора
Елена ФЕДЯШЕВА
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Все письма обещают отправить в Великий Устюг.Все письма обещают отправить в Великий Устюг.Фото: из архива «КП»
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С 6 декабря по 27 декабря в общественных приемных Управления Роспотребнадзора по Воронежской области ребята смогут написать и отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Пока их мамы, папы, бабушки или дедушки будут получать консультацию у специалистов ведомства, малышам помогут подготовить послание новогоднему волшебнику, который обязательно ответит и исполнит все желания!

Адреса и телефоны общественных приемных:

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области (г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а), телефон 8-800-700-92-84,

Территориальный отдел в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах (Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, дом 247), тел. 8(47346) 2-08-29,

Территориальный отдел в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах (Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, дом 88), телефон 8(47354) 6-38-22,

Территориальный отдел в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах (Воронежская область, г. Калач, ул. 1 Мая, дом 29а), телефон 8(47363) 2-18-15, Территориальный отдел в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах (Воронежская область, г. Лиски, пр. Ленина, дом 40), телефоны 8(47391) 4-56-46 и 8(47375) 4-15-24,

Территориальный отдел в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах (Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Ленина, дом 305), телефоны 8(47341) 5-52-40 и 8(47341) 5-41-51,

Территориальный отдел в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах (Воронежская область, г. Павловск, ул. Клемента Готвальда, дом 12), телефон 8 (47362) 2-48-93,

Территориальный отдел в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах (Воронежская область, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, дом 1а), телефоны 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16,

Территориальный отдел в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах (Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, дом 25), телефон 8 (47372) 2-17-68.

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