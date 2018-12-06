2018-12-06T20:38:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области экс-полицейский получил 2 года колонии за пьяную аварию, в которой погибла его жена

Правоохранитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением
Ярослав ИВАНОВ
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Новохоперский суд отправил в колонию экс-полицейского за пьяную аварию. ДТП со смертельным исходом произошло в августе 2018 года. 25-летний правоохранитель сел за руль подшофе и повез семью с пляжа реки Хопер. В итоге он не справился с управлением, сначала выехал на встречную полосу, затем съехал в кювет, где «Лада Гранта» перевернулась. В аварии погибла 23-летняя супруга полицейского, а ее 21-летний брат получил серьезные травмы.

Из правоохранительных органов мужчину уволили.

Виновник аварии получил два год колонии, суд учел, что у нарушителя есть малолетний ребенок (пока его передали на попечение бабушке). Кроме того, мужчину на три года лишили права управления транспортными средствами.

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