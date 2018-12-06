2018-12-06T19:04:32+03:00
Общество

Воронежский авиазавод ищет подрядчика на ремонт интерьеров самолета президентского пула

Предстоит восстановить кресла, столики, световые дорожки
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежский авиазавод опубликовал на сайте госзакупок тендер на ремонт интерьера самолета Ил-96-300VIP. Лайнер используется президентским авиаотрядом «Россия», на нем летают члены правительства РФ, сотрудники администрации президента РФ и сопровождающие его лица.

Предстоит отремонтировать бытовое и буфетно-кухонное оборудование, устранить дефекты пассажирских кресел, столиков, световых аварийных напольных дорожек, восстановить систему развлечения пассажиров «Сириус». Работы нужно произвести на территории авиазавода до 20 февраля 2019 года.

Максимальная стоимость контракта 33,6 млн рублей. Аукцион пройдет 18 декабря.

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