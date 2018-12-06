2018-12-06T18:35:48+03:00
Происшествия

Трое жителей Воронежской области пойдут под суд за воровство тротуарной плитки

Мужчины увидели приготовленные стройматериалы для ремонта и решили приделать им «ноги»
Ярослав ИВАНОВ
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В Семилуках будут судить троих местных жителей, «расхитителей» тротуарной плитки.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Трое мужчин в возрасте от 20 до 25 лет, проезжая по улице, увидели поддоны с тротуарной плиткой, приготовленной для благоустройства. Недолго думая, молодчики решили, что стройматериалы им не помешают. Мужчины переложили с поддона в багажник автомобиля 199 штук плиток, но в это время их заметили проезжающие мимо сотрудники ГИБДД.

За кражу ворам грозит до пяти лет заключения.

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