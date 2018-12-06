В Воронежской области расходы на охрану здоровья матери и ребенка в 2019 году составят более полумиллиарда рублей
Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в сравнении с текущим годом финансирование на эти цели вырастет почти в 3 раза
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Мероприятия в данном направлении включают создание условий для оказания доступной и качественной медпомощи детям и матерям, совершенствование и развитие дородовой и послеродовой диагностики, профилактику и снижение количества абортов.