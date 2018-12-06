СЕГОДНЯ 18:05 2018-12-06T18:05:45+03:00

В Воронежской области расходы на охрану здоровья матери и ребенка в 2019 году составят более полумиллиарда рублей

Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в сравнении с текущим годом финансирование на эти цели вырастет почти в 3 раза