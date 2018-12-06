2018-12-06T17:53:57+03:00
Происшествия

Поймали жительницу Воронежа, своровавшую чужую сумку из камеры хранения магазина

Хозяин забыл закрыть ячейку, а девушка решила присвоить вещи беспечного покупателя
Ярослав ИВАНОВ
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25-летний воронежец, придя в магазин на улице Жукова, положил свои вещи в камеру хранения торгового зала, а когда вернулся за ними - ячейка была пуста! В сумке были документы и деньги, мужчина оценил ущерб в сумму более 5 000 рублей.

Оперативники вычислили вора, отсмотрев записи камер видеонаблюдения. Оказалось, на сумку покусилась 30-летняя девушка. Когда подозреваемую задержали, она призналась, что подошла к камере хранения, чтобы положить свои вещи. Открыв одну из ячеек, она увидела там сумку и поддалась искушению - просто положила ее в свой пакет и ушла из магазина. Дома у нее изъяли часть похищенного. За кражу ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

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