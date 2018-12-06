В Воронеже дали воду жителям 9 Января, которые попали под отключение на неопределенный срок

СЕГОДНЯ 17:05 2018-12-06T17:05:49+03:00

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В дома № 258, 264, 266 по улице 9 Января вернулась вода. Об этом сообщили в пресс-службе управы Коминтерновского района.

Жители трех многоэтажек попали под отключение из-коммунальных работ на водопроводе: к участку на 9 Января подводили новую трубу шириной 150 миллиметров. Дать воду вновь обещали вечером среды, 5 декабря. Около десяти вечера она появилась, но на следующее утро в четверг, 6 декабря, краны снова пересохли. С тех пор прогнозы были неопределенными. К счастью, водоснабжение трех домов возобновили во второй половине дня.