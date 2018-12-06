2018-12-06T17:04:32+03:00
Общество

Студентка из Воронежского технического университета победила в конкурсе лидеров

Девушка обошла семерых соперников из вузов региона
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В Воронеже прошел межвузовский обучающий семинар «Формы и методы развития студенческого самоуправления в вузах Воронежской области», в котором приняли участие более 150 студентов-активистов из различных высших учебных заведений Воронежской области. Семинар состоит их нескольких блоков. Например, в образовательном блоке участники познакомились с правами и обязанностями студентов, основами стипендиального обеспечения, секретами успешной командной работы, тонкостями информационной работы в социальных сетях, развитием навыков личной эффективности и актёрским мастерством.

Участники семинара имели возможность принять участие в ежегодном конкурсе «Студенческий лидер Воронежской области».

- Восемь конкурсантов представили высшие учебные заведения города Воронежа и Воронежской области. Участникам предстояло выполнить несколько конкурсных заданий: «Автопортрет», «Профтест», «Правовое ориентирование», «Заседание профсоюзного комитета», «2к1» и «Сюрприз», - рассказали в управе Ленинского района.

Лидер стал очевиден только в финале, в «Сюрприз», где конкурсантам предстояло выступить перед членами Ученого совета и высказать свои предложения по развитию современных направлений деятельности студентов в ВУЗе.

По итогам всех испытаний победу одержала Анастасия Исакова, студентка дорожно-транспортного факультета ВГТУ.

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