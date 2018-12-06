2018-12-06T17:14:38+03:00
Общество

Во время демонтажа перехода, поврежденного грузовиком, на трассе изменят схему движения

Пока рабочие сделали страховочную опору для конструкции моста
Ярослав ИВАНОВ
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фото ГУ МВД России по Воронежской области.фото ГУ МВД России по Воронежской области.
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Раскуроченный грузовиком надземный пешеходный переход в Рамонском районе в ближайшее время отремонтируют. Для этого придется разобрать конструкцию «кораблика», под который стилизован переход. Для укрепления конструкции моста дорожники смонтировали металлическую временную страховочную опору под поврежденные балки. Скоро ее установят. Во время демонтажа конструкции изменится схема движения на этом участке дороги, об этом «Автодор» сообщит дополнительно.

Напомним, авария, во время которой повредили «кораблик», произошла около пяти вечера 5 декабря. На 495-м километре трассы М4 «Дон» во время движения у грузовика Iveco самопроизвольно поднялся кузов. В этот момент машина проезжала под переходом. В результате ДТП грузовик развернуло? и он врезался в ограждение. Водитель и пассажир грузовика получили травмы.

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