2018-12-06T16:20:04+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить общественника, пытавшегося съесть взятку

Один из руководителей общественной наблюдательной комиссии потребовал за досрочное освобождение заключенного 600 тысяч
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи передают в суд дело воронежского правозащитника, пытавшегося получить 600 тыс рублей за мнимое досрочное освобождение с сына заключенного. Случай этого мошенничества, произошедший в августе 2018-го, запомнился воронежцам своей анекдотичностью: при задержании 53-летний взяточник пытался съесть деньги.

Бывший заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Воронежской области еще в июне пообещал сыну преступника, осужденного к 22 годам лишения свободы за убийство и разбой, что обеспечит тому досрочное освобождение. Мол, у него имеются большие связи в системе УФСИН. За это попросил 600 тысяч рублей.

Молодой человек в июне 2018 года передал ему 50 тысяч рублей. В августе взяточник пришел к торговому центру «Левый Берег» за следующими 50 тысячами. После передачи денег его повязали силовики. Вот тут-то общественник и пытался съесть взятку!

- В ходе следствия обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд, - сообщили в региональном управлении СК России.

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