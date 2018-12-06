В Воронеже будут судить общественника, пытавшегося съесть взятку
Воронежские следователи передают в суд дело воронежского правозащитника, пытавшегося получить 600 тыс рублей за мнимое досрочное освобождение с сына заключенного. Случай этого мошенничества, произошедший в августе 2018-го, запомнился воронежцам своей анекдотичностью: при задержании 53-летний взяточник пытался съесть деньги.
Бывший заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Воронежской области еще в июне пообещал сыну преступника, осужденного к 22 годам лишения свободы за убийство и разбой, что обеспечит тому досрочное освобождение. Мол, у него имеются большие связи в системе УФСИН. За это попросил 600 тысяч рублей.
Молодой человек в июне 2018 года передал ему 50 тысяч рублей. В августе взяточник пришел к торговому центру «Левый Берег» за следующими 50 тысячами. После передачи денег его повязали силовики. Вот тут-то общественник и пытался съесть взятку!
- В ходе следствия обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд, - сообщили в региональном управлении СК России.