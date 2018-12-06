Воронежцы в числе жителей других крупных городов считают дороги и грязь главными проблемами
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, чем недовольны жители крупных городов России, в том числе и Воронежа. Для составление рейтинга проблем потребовалось опросить 43 тысячи человек. В итоге аналитили выделили 13 "болевых точек".
Две главные проблемы большинства городов - плохие дороги и грязь. На качество дорог указали 46,7% респондентов. Если с этим в Воронеже в последнее время становится получше, то с уборкой тротуаров и обочин от снега зимой у нас настоящая беда. Плохую уборку улиц отметили 42,2 % людей. А вот снос архитектурных и исторических памятников многие опрошенные почему-то обошли вниманием: только 2,5 % посчитали это серьезной проблемой.