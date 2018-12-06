2018-12-06T16:04:25+03:00
Общество

Воронежцы в числе жителей других крупных городов считают дороги и грязь главными проблемами

Аналитики составили рейтинг главных проблем горожан
Юлия ТЕРНОВА
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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, чем недовольны жители крупных городов России, в том числе и Воронежа. Для составление рейтинга проблем потребовалось опросить 43 тысячи человек. В итоге аналитили выделили 13 "болевых точек".

Две главные проблемы большинства городов - плохие дороги и грязь. На качество дорог указали 46,7% респондентов. Если с этим в Воронеже в последнее время становится получше, то с уборкой тротуаров и обочин от снега зимой у нас настоящая беда. Плохую уборку улиц отметили 42,2 % людей. А вот снос архитектурных и исторических памятников многие опрошенные почему-то обошли вниманием: только 2,5 % посчитали это серьезной проблемой.

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