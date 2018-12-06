2018-12-06T15:50:53+03:00
Происшествия

Суд продлил арест воронежского участника "Дома-2", избившего экс-жену

Мужчина также выложил в широкий доступ интимные фото и видео бывшей супруги
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: кадр с видео ТНТ.Фото: кадр с видео ТНТ.
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5 декабря Борисоглебский суд продлил домашний арест воронежскому участнику реалити-шоу «Дом-2» Роману К. Он продлится до 22 января. Напомним, мужчину обвиняют в избиении бывшей жены, а также распространении ее интимных фото и видео.

Житель Борисоглебска, выпускник факультета экономики, менеджмента и информационных технологий ВГАСУ позиционировал себя на шоу как знатного жениха - знойного бодибилдера, владельца загородного дома и автомобиля премиум-класса. Но это не помогло ему надолго задержаться на проекте: он пробыл на скандальном шоу чуть больше 20 дней в феврале-марте 2018-го.

А теперь и сам засветился в нелицеприятном скандале. Оказалось, мужчина и раньше распускал руки в отношении экс-жены, просто она молчала. Предполагают, что в этот раз причиной побоев стало нежелание женщины вернуться к дебоширу. Инцидент произошел в апреле 2018-го.

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