2018-12-06T15:25:44+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области по пьяни угнал "Шевроле" и попал на нем в аварию

Угонщику грозит до пяти лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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Не оставляйте ключи в замке зажигания, даже если ненадолго выходите из машины. А уж если на полчаса, тем более. Так на днях лишился своего «Шевроле Авео» 44-летний житель села Горенские Выселки Новоусманского района. В полвторого ночи он ненадолго припарковал автомобиль с ключами в замке у своего дома. А когда через полчаса вышел на улицу, машина бесследно исчезла.

Полицейские объявили план «Перехват» и угнанный автомобиль очень быстро нашли - в 40 км от места угона. На подъезде к Новой Усмани разбитый «Шевроле» лежал в кювете.

Угонщика задержали. В отделе полиции 19-летний житель Новой Усмани признался, что ночью шел пьяным по улице, когда увидел машину с ключами в замке, тогда решил съездить к знакомому, но на подъезде к райцентру не справился с управлением и устроил аварию. Оказалось подозреваемый лишен прав управления транспортными средствами. Теперь за угон ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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