Воронежцы активно скупают коньки у бывших владельцев через объявления

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-06T15:03:13+03:00

Именно коньки у нас продают и покупают чаще всего Фото: Евгения ГУСЕВА

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Аналитики "Авито" задались целью понять, спорс на какие зимние развлечения выше у жителей разных российских городов. Оказалось, что воронежцы предпочитают проводить время на катке всем остальным забавам на воздухе. Об этом косвенно свидетельствует то, что именно коньки чаще всего покупают с рук и продают через сайт объявлений. Предложения на эту позицию составляют 51 % от всех сезонных спортивных товаров, представленных на "Авито". Лыжи продают и покупают реже: они составили 31 % от общего объема товаров в указанной категории. Предложений по продаже санок, ледянок и тюбингов набралось 10 %. "Редкой птицей" оказался сноуборд.

Купить набор из четырех позиций у прежних владельцев в Воронеже можно в среднем за 14 тысяч. Наш город занял шестое место по доступности зимних товаров в рейтинге из 23 крупных городов.