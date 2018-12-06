2018-12-06T14:36:51+03:00
Общество

В центре Воронежа силовики провели условную ликвидацию "террористов"

Заложников освобождали на Центральном рынке
Ярослав ИВАНОВ
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фото управления ФСБ России по Воронежской области.фото управления ФСБ России по Воронежской области.
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5 декабря в Воронеже вооруженные люди протаранили на микроавтобусе вход в Центральный рынок, захватили находившихся в здании людей, заблокировали входы и выходы. Слава богу, это был сценарий плановых командно-штабных учений силовиков. Пресечение террористического акта «репетировали» на объекте массового скопления людей. По сообщению пресс-службы управления ФСБ России по Воронежской области, в

учении на Центральном рынке задействовали подразделения нескольких силовых ведомств - региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, 20-й армии, ФСИН, ЮВ ЛУ МВД, ЦССИ ФСО.

Цель - повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей накануне новогодних праздников. И на Центральном рынке как раз провели условную контртеррористическую операцию по обезвреживанию «захватчиков» и освобождению заложников. Силовики отработали возможные сценарии развития событий, провели «переговоры» с условными «террористами», мероприятия по их нейтрализации и поиску пособников.

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