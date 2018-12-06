Воронежские студенты поедут в Белгород на соревнования по нормам ГТО
Студенты Центрального филиала Российского государственного университета правосудия, расположенного в Ленинском районе, стали победителями в региональном этапе соревнований проводимых Ассоциацией студенческих спортивных клубов России.
В осенних этапах «От студзачета АСССК – к знаку отличия ГТО» приняли участие 345 студентов ВУЗа, а Центральный филиал Российского государственного университета правосудия стал победителем среди всех участвовавших ВУЗов Воронежской области.
- При этом 47 студентов выполнили нормативы комплекса ГТО на «Золотой знак», 49 студентов – на «Серебряный знак», - рассказали в управе Ленинского района.
Теперь победители – восемь студентов ЦФ РГУП, показавшие лучшие спортивные результаты - отправятся в Белгород, где с 10 по 14 декабря 2018 года пройдет финальный этап соревнований.