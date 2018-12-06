2018-12-06T13:45:15+03:00
Общество

Воронежские студенты поедут в Белгород на соревнования по нормам ГТО

Будущие юристы из университета правосудия показали лучшие результаты в области
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Студенты Центрального филиала Российского государственного университета правосудия, расположенного в Ленинском районе, стали победителями в региональном этапе соревнований проводимых Ассоциацией студенческих спортивных клубов России.

В осенних этапах «От студзачета АСССК – к знаку отличия ГТО» приняли участие 345 студентов ВУЗа, а Центральный филиал Российского государственного университета правосудия стал победителем среди всех участвовавших ВУЗов Воронежской области.

- При этом 47 студентов выполнили нормативы комплекса ГТО на «Золотой знак», 49 студентов – на «Серебряный знак», - рассказали в управе Ленинского района.

Теперь победители – восемь студентов ЦФ РГУП, показавшие лучшие спортивные результаты - отправятся в Белгород, где с 10 по 14 декабря 2018 года пройдет финальный этап соревнований.

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