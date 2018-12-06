Воронежец проверил, можно ли накрыть новогодний стол за тысячу рублей

6 Дек. 13:21 2018-12-06T13:21:40+03:00

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Можно ли накрыть новогодний стол для семьи, потратив всего лишь тысячу рублей? С дружеского спора на эту тему начался необычный эксперимент, результатами которого 6 декабря поделился известный воронежский активист Виталий Иванищев.

Виталий отмечает, что не призывает всех жить, затянув пояса, а лишь хочет показать, что при разумной экономии можно вполне нормально отметить праздник. Да вы и сами, вероятно, удивитесь, поняв, сколько продуктов пропадает после масштабных гуляний.

Продукты экспериментаторы купили в обычных супермаркетах формата «У дома». После закупки по основному списку даже остались деньги на мандарины. В итоге получилось такое меню:

- Оливье;

- Сельдь под шубой;

- Еврейский салат на помидорах;

- Котлеты;

- Курица гриль;

- Пюре картофельное;

- Бутерброды со шпротами.

Фото: предоставлено Виталием Иванищевым

Сразу отметим, что воронежцы позволили два небольших «смягчения» для своего эксперимента. Во-первых, соль, специи и соусы были использованы те, что и так хранятся на кухне. И это логично, ведь никто не покупает ту же соль специально для Нового года.

Второе допущение более серьезное: алкоголь и прочие напитки исследователи не покупали. Так что здесь вам уже самим стоит просчитать свои расходы.

- Эксперимент удался! Накрытый стол получился вполне приличным. Вчетвером за ужином мы не съели и половины приготовленного. Так что для небольшого домашнего торжества данных продуктов хватит человек на шесть как минимум. То есть, при желании, на одного человека сумма выйдет менее 200 рублей, правда, без напитков и десерта, но все же, - подвел итог Виталий Иванищев.