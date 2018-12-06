СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-06T13:09:14+03:00

И купил на эти деньги авто, мобильник и спортивный костюм

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Следователи передают в суд дело молодчика, обворовавшего собственную родственницу. В конце сентября в селе Олень-Колодезь 19-летний парнишка вытащил из-под матраса 87-летней старушки 100 тысяч рублей, пока та возилась на огороде. На эти деньги молодой человек купил дорогостоящий мобильник, отечественную машину и спортивный костюм. Его быстро вычислили.

А в ходе допроса парнишка признался еще в одном преступлении: за пару недель до этого вломился в чужой дом, заметив, что хозяева отсутствуют: взломал дверь и похитил электроинструменты на 15 000 рублей.

Теперь вору может грозить до пяти лет лишения свободы.