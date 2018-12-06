6 Дек. 13:09 2018-12-06T21:05:33+03:00

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Воронежцев приглашают необычно отпраздновать Старый Новый год. В кинотеатре «Пролетарий» 13 января пройдет ретроспективный показ культового фильма «Карнавальная ночь». Горожане смогут «вернуться в прошлое» - зрители увидят картину именно в том виде, в котором ее показывали десятки лет назад. Фильм будут крутить с кинопленки, которую восстановила команда специалистов кинотеатра.

- Для показа также восстановили необходимое техническое оборудование: кинопроектор, усилители и оригинальную акустическую систему в Большом зале, - отметили в «Пролетарии». - В середине показа объявят антракт, чтобы сменить бобины с пленкой.

В этот вечер зрителей ждет также насыщенная интерактивная программа с тематическими фотозонами, фуршетом, концертом cover-группы и дискотекой, которая продлится до боя курантов.

Начало в 20.00.