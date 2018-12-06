2018-12-06T13:09:14+03:00
Происшествия

19-летний житель Воронежской области вытащил из-под матраса у 87-летней родственницы 100 тысяч

И купил на эти деньги авто, мобильник и спортивный костюм
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи передают в суд дело молодчика, обворовавшего собственную родственницу. В конце сентября в селе Олень-Колодезь 19-летний парнишка вытащил из-под матраса 87-летней старушки 100 тысяч рублей, пока та возилась на огороде. На эти деньги молодой человек купил дорогостоящий мобильник, отечественную машину и спортивный костюм. Его быстро вычислили.

А в ходе допроса парнишка признался еще в одном преступлении: за пару недель до этого вломился в чужой дом, заметив, что хозяева отсутствуют: взломал дверь и похитил электроинструменты на 15 000 рублей.

Теперь вору может грозить до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Воронежской области по пьяни угнал "Шевроле" и попал на нем в аварию
Воронежцы активно скупают коньки у бывших владельцев через объявления
В центре Воронежа силовики провели условную ликвидацию "террористов"
Ветеринары устроили фотосессию с отрезанными головами: материалы изучит прокуратура Воронежа
Воронежские студенты поедут в Белгород на соревнования по нормам ГТО
Воронежец проверил, можно ли накрыть новогодний стол за тысячу рублей
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
В воронежской квартире, пережившей потоп, могут разнести санузел
В Воронеже поставили новые таблички с обозначением зон платных парковок
В начале 2019-го на пенсию уходит первый зам прокурора Воронежской области
Россельхознадзор нашел итальянский и французский сыр на Центральном рынке в Воронеже
В Воронежской области открылась новая рентгеноперационная
В Воронеже раскрыли, сколько же зарабатывают директора магазинов
Сотни воронежских автомобилистов жалуются на потерю коэффициента "бонус-малус"
Первый парень на деревне: воронежец ограбил старушку и купил спортивки, смартфон и "Ладу"
Воронежцев предупредили об опасно открытом люке в центре города