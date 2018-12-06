2018-12-06T12:47:32+03:00
Происшествия

В воронежской квартире, пережившей потоп, могут разнести санузел

Коммунальные беды жильцов дома № 31 на улице Летчика Колесниченко не кончаются [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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С окончанием потопа проблемы не закончились.С окончанием потопа проблемы не закончились.Фото: кадр с видео
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В квартире дома № 31 на улице Летчика Колесниченко до сих пор ситуация не пришла в норму. Напомним, девушка, живущая там, вечером 5 декабря разместила пост в паблике «Типичный Воронеж» с видео потока воды, льющегося с потолка. Затем она рассказала, что потоп начался после того, как какие-то работы на техэтаже (многострадальная квартира находится на верхнем) делали сотрудники местной управляющей компании. Вечером потоп немного ослаб. Зато льющаяся вода стала горячей.

И вот, наконец, потоп прекратился. Но начались другие проблемы. По словам девушки, около 10 утра пришли рабочие, стали что-то дробить на техэтаже, Посмотрели сантехнику в квартире и сказали, что все будет зависеть от некого переходника. Если он сгнил, то санузел придется разносить. Одним словом, пришла коммунальная беда, отворяй ворота.

Потоп на улице Летчика Колесниченко.

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