2018-12-06T12:41:56+03:00
Авто

В Воронеже поставили новые таблички с обозначением зон платных парковок

Они будут "смотреть" не на тротуар, а на дорогу
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Старый вариант размещения табличек многим пришелся не по душеСтарый вариант размещения табличек многим пришелся не по душеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В компании "Городские парковки" сообщили об установке новых табличек с обозначениями зон. На улицах Воронежа появилось 359 таких знаков. Таблички будут "смотреть" на дорогу, а не на тротуар.

Нововведение анонсировали в октябре, когда автомобилисты стали жаловаться на неудобства при оплате парковки с помощью СМС. Чтобы узнать номер зоны, приходилось выйти из автомобиля, обогнуть заграждение, пройти по тротуару и лишь тогда увидеть заветную табличку. У людей старшего возраста на эту процедуру уходило значительное время.

Добавим, что еще в тестовый период работы платных парковок воронежцы сломали 170 знаков. Недавно автомобилистов наконец начали штрафовать за неоплату парковки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воронежской квартире, пережившей потоп, могут разнести санузел
В начале 2019-го на пенсию уходит первый зам прокурора Воронежской области
Россельхознадзор нашел итальянский и французский сыр на Центральном рынке в Воронеже
В Воронежской области открылась новая рентгеноперационная
В Воронеже раскрыли, сколько же зарабатывают директора магазинов
Сотни воронежских автомобилистов жалуются на потерю коэффициента "бонус-малус"
Первый парень на деревне: воронежец ограбил старушку и купил спортивки, смартфон и "Ладу"
Воронежцев предупредили об опасно открытом люке в центре города
Сбербанк предлагает комплексное решение по финансированию проектов долевого строительства
Воронежский «Буран» одолел аутсайдера и приблизился к зоне плей-офф
В Воронеже дети выдумали историю про тонущего друга и вызвали спасателей
В Воронеже пройдет гала-концерт международного фестиваля «Возьмемся за руки, друзья!»
В ночь на 6 декабря с улиц Воронежа вывели полторы тысячи кубометров снега
Каток на площади Ленина в Воронеже заработает 15 декабря
Девятый Платоновский фестиваль в Воронеже откроет воздушный балет из Испании
Воронежцам покажут нереальные картины Александра Ворошилина
Уже месяц собака ждет своего заболевшего хозяина под дверями больницы в Воронежской области
В девятом Платоновском фестивале в Воронеже примут участие артисты из 12 стран мира
В Воронеже очередной гаишник попался на взятке
В Воронеже после ремонта УК начался потоп в квартире
В Воронежской области в реабилитационном центре для детей работал бывший уголовник
Девушка из села под Воронежем стала «Героем дня» проекта «Гордость России»
Воронежские спасатели просят горожан не выходить на тонкий лед водохранилища
Под Воронежем грузовик врезался в надземный пешеходных переход: пострадали двое
Губернатор Воронежской области попросил питерцев не обижаться из-за имени аэропорта
В Воронежской области объявили желтый уровень опасности погоды
В Воронеже без горячей воды с утра остаются три многоэтажки
На выезде из Воронежа поймали неадекватного питерца, устроившего ДТП на проспекте Революции