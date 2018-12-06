В Воронеже поставили новые таблички с обозначением зон платных парковок

6 Дек. 12:41 2018-12-06T12:41:56+03:00

Они будут "смотреть" не на тротуар, а на дорогу

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В компании "Городские парковки" сообщили об установке новых табличек с обозначениями зон. На улицах Воронежа появилось 359 таких знаков. Таблички будут "смотреть" на дорогу, а не на тротуар.

Нововведение анонсировали в октябре, когда автомобилисты стали жаловаться на неудобства при оплате парковки с помощью СМС. Чтобы узнать номер зоны, приходилось выйти из автомобиля, обогнуть заграждение, пройти по тротуару и лишь тогда увидеть заветную табличку. У людей старшего возраста на эту процедуру уходило значительное время.

Добавим, что еще в тестовый период работы платных парковок воронежцы сломали 170 знаков. Недавно автомобилистов наконец начали штрафовать за неоплату парковки.

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Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.