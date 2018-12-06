В начале 2019-го на пенсию уходит первый зам прокурора Воронежской области

6 Дек. 12:41 2018-12-06T12:43:31+03:00

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Первый заместитель прокурора Воронежской области собирается на пенсию: по предварительным данным, Василий Хромых покинет свой пост в середине января 2019 года.

Василию Васильевичу исполнилось 57 лет. Он окончил Воронежский юридический техникум и заочно - юрфак ВГУ. В прокуратуре служит более 30 лет, начиная со стажера в ведомстве Коминтерновского района. В 2001 году Василий Хромых занял должность прокурора Ленинского района. На ответственном посту первого зама прокурора Воронежской области - с октября 2007-го.

Василий Хромых государственный советник юстиции 3 класса. Награжден нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", "За безупречную службу", орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.