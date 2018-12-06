Россельхознадзор нашел итальянский и французский сыр на Центральном рынке в Воронеже

СЕГОДНЯ 12:40 2018-12-06T12:40:59+03:00

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Сотрудники управления Россельхознадзора пришли с рейдом на Центральный рынок. Как оказалось, у двух предпринимателей в ассортименте есть запрещенная к ввозу в Россию продукция - импортный сыр. Как указано на этикетках деликатесов, произведены они были в двух странах евросоюза - Италии и Франции. Инспекторы изъяли чуть больше пяти килогаммов сыра.

В пресс-службе ведомства заключают, что продукция "уничтожена в полном объеме". Жаль, правда, что продукты уничтожаются механическим способом, а не самым оправданным - через поедание. Единственное, что удерживает от сожалений по этому поводу - запрещенные товары во время действия контрсанкций ввозятся нелегально, а значит, без документов, подтверждающих качество.