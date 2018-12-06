2018-12-06T12:31:49+03:00
Общество

В Воронежской области открылась новая рентгеноперационная

Там планируют принимать пациенты из центральных и южных районов области
Олег ИВАНОВ
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Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской областиФото: пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области
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4 декабря в Бобровской больнице открылась рентгеноперационная, оснащенная ангиографическим комплексом нового поколения.

Как объясняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, теперь врачи смогут выполнять широкий спектр оперативных вмешательств: диагностическую коронарографию, стентирование и баллонную ангиопластику коронарных и других сосудов, эндоваскулярную эмболизацию аневризм, внутрисосудистую установку фильтров.

Рентгеноперационная входит в состав оперблока больницы и находится в непосредственной близости от отделения анестезиологии и реанимации. В новой рентгеноперационной работают три эндоваскулярных хирурга.

Врачи уже выполнили семь операций, в результате которых выявили у пациентов патологические изменения коронарного кровотока, требующие проведения дальнейших хирургических вмешательств. Со следующего года в Бобровской РБ помощь при остром коронарном синдроме смогут получать пациенты из центральных и южных районов области. Предполагается, что медики будут проводить около двухсот стентирований коронарных артерий в год.

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