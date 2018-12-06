В Воронеже раскрыли, сколько же зарабатывают директора магазинов

6 Дек. 12:06 2018-12-06T12:06:52+03:00

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Сервис по поиску работы Superjob решил раскрыть секрет, который должно быть мучает многих сотрудников: сколько же зарабатывает их директор? Правда, исследователи решили не объединять в одно исследование всех руководителей. Поэтому они начали с «Директоров магазинов».

Проанализировав предложения работодателей и ожидания претендентов на эту позицию, эксперты вычислили, что в Воронеже работодатели готовы платить зарплату на данной должности в среднем 52 тысячи рублей.

Для сравнения средняя зарплата директора магазина в Москве составляет 77 000 руб., в Санкт-Петербурге - 71 000 рублей. При этом в Белгороде - 49 000 руб., в Волгограде 48 000 рублей, в Курске – 45 000 рублей, в Орле и Саратове – 47 000 рублей, в Липецке и Тамбове – 46 000 рублей.