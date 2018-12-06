2018-12-06T11:45:29+03:00
Происшествия

Первый парень на деревне: воронежец ограбил старушку и купил спортивки, смартфон и "Ладу"

87-летняя женщина хранила сбережения под матрасом
Юлия ТЕРНОВА
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19-летнего жителя Каширского района будут судить за то, что он ограбил свою 87-летнюю бабушку. Он забрал сбережения пенсионерки из-под матраса, когда та была на огороде. Под матрасом у пожилой женщины хранились сто тысяч рублей. На эту сумму молодой человек исполнил сразу три свои мечты и обзавелся всеми необходимыми атрибутами неотразимого мужчины: он купил отечественный автомобиль, новенький спортивный костюм и дорогой смартфон.

Полицейские задержали парня по подозрению в ограблении. При расследовании этого дела вскрылось, что молодой человек ограбил и соседей бабушки. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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